Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали

18 сентября 2025 10:52
В 2025 году, впрочем, о картине вспоминают редко.

Собака в кадре и Никита Панфилов рядом — для многих зрителей этого уже достаточно, чтобы вспомнить о «Псе» и улыбнуться. Комедия «Лысый нянь», показанная на фестивале «Новый сезон», именно так и работает.

Суровый оперативник ФСБ оказывается в роли няни, а рядом мелькает четвероногий напарник. Сходство с народным хитом напрашивается само, хоть мы и имеем дело с самостоятельной комедией.

Сюжет прост: герой Панфилова, временно отстранённый от службы, должен вернуть секретную флешку, случайно оказавшуюся у детей. Для этого он попадает в их семью в качестве «воспитателя».

Дальше — паркур по улицам Сочи, семейные разборки и тот самый диссонанс между военной выправкой и детской непосредственностью. Кто-то называет это новой вариацией мифа о гипермаскулинности, кто-то — русской версией «Лысого няньки: спецзадания» с Вином Дизелем.

Первые зрители отмечают, что кино выглядит бодро: Панфилов органично держит образ брутала, а дети добавляют лёгкости и хаоса. Атмосфера местами карикатурна, но это часть жанра.

Особенно обзорщикам понравилось сочетание экшен-штампов и семейных сцен — там, где герой учит подростков держать удар, а те учат его не терять гибкость.

Критики осторожно подмечают: невероятность сценарных конструкций и резкие повороты в характере детей могут раздражать. Но при этом никто не спорит — для семейного просмотра фильм работает на ура.

Никаких претензий на высокую драму, только честный балаган с харизмой Панфилова и милым псом в кадре.

В итоге «Лысый нянь» — это кино, которое играет на узнаваемости и симпатии зрителей. И если сравнения с американским «двойником» неизбежны, то российская версия выигрывает хотя бы тем, что Панфилова и собаку у нас любят давно и искренне, а про комедию с Вин Дизелем уже особо и не вспоминают.

Фото: Кадр из сериала «Пес», фильма «Лысый нянь» (2025), фильма «Лысый нянька: Спецзадание» (2005)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
