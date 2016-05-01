В 3 сезоне 9 серии сериала «Страшные сказки» Итан узнает тайну Кетенея. Лили покидает Дориана. Во главе с сэром Малкольмом друзья отправляются в логово дьявола, чтобы спасти Ванессу. Итан исполняет ее просьбу, сталкиваясь со сложным выбором.
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