В 3 сезоне 9 серии сериала «Страшные сказки» Итан узнает тайну Кетенея. Лили покидает Дориана. Во главе с сэром Малкольмом друзья отправляются в логово дьявола, чтобы спасти Ванессу. Итан исполняет ее просьбу, сталкиваясь со сложным выбором.