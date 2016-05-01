В 3 сезоне 6 серии сериала «Страшные сказки» Ванесса обращается за помощью к Фердинанду Лайлу, благодаря которому знакомится с Катрионой Хартдеген. Лили и Дориан Грей осуществляют свой план мести. Итан и сэр Малкольм прибывают на ранчо Джареда.
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