В 3 сезоне 6 серии сериала «Страшные сказки» Ванесса обращается за помощью к Фердинанду Лайлу, благодаря которому знакомится с Катрионой Хартдеген. Лили и Дориан Грей осуществляют свой план мести. Итан и сэр Малкольм прибывают на ранчо Джареда.