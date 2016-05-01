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Киноафиша Сериалы Страшные сказки Сезоны Сезон 3 Серия 6

Страшные сказки 2014 - 2016 6 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Страшные сказки»
День, когда умер Теннисон
Сезон 3 / Серия 1 1 мая 2016
Хищники, далекие и близкие
Сезон 3 / Серия 2 8 мая 2016
Переплетаются добро и зло
Сезон 3 / Серия 3 15 мая 2016
Былинка
Сезон 3 / Серия 4 22 мая 2016
И целый мир мы превращаем в Ад
Сезон 3 / Серия 5 29 мая 2016
Зверь, самый лютый, жалости не чужд
Сезон 3 / Серия 6 5 июня 2016
Отлив
Сезон 3 / Серия 7 12 июня 2016
Вечная ночь
Сезон 3 / Серия 8 19 июня 2016
Благословенная тьма
Сезон 3 / Серия 9 19 июня 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Страшные сказки» Ванесса обращается за помощью к Фердинанду Лайлу, благодаря которому знакомится с Катрионой Хартдеген. Лили и Дориан Грей осуществляют свой план мести. Итан и сэр Малкольм прибывают на ранчо Джареда.

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