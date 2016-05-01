В 3 сезоне 4 серии сериала «Страшные сказки» Ванесса просит доктора Сиварда загипнотизировать ее, чтобы вспомнить важные события, происходившие во время лечения в клинике для душевнобольных. Она вновь переживает встречу с дьяволом.