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Постер к сериалу Страшные сказки
Киноафиша Сериалы Страшные сказки Сезоны
Страшные сказки (2014 - 2016), список сезонов Penny Dreadful 18+
Год выпуска 2014
Страна Ирландия/Великобритания/США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Список сезонов сериала «Страшные сказки»
Страшные сказки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 8 эпизодов
 
Страшные сказки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Страшные сказки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 9 эпизодов
 
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