В 3 сезоне 7 серии сериала «Страшные сказки» Катриона помогает Ванессе узнать облик, за которым скрывается дьявол, и способ убить его. Кетенай предупреждает об опасности. Сэр Малкольм с Итаном возвращаются в Лондон, чтобы уберечь Ванессу.
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