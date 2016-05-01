В 3 сезоне 7 серии сериала «Страшные сказки» Катриона помогает Ванессе узнать облик, за которым скрывается дьявол, и способ убить его. Кетенай предупреждает об опасности. Сэр Малкольм с Итаном возвращаются в Лондон, чтобы уберечь Ванессу.