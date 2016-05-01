В 3 сезоне 8 серии сериала «Страшные сказки» доктор Сивард открывает тайну. Итан занят поисками Франкенштейна. Катриона помогает спастись друзьям от вампиров. Лили раскрывает душераздирающую тайну из прошлого Броны Франкенштейну.
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