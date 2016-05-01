В 3 сезоне 5 серии сериала «Страшные сказки» Франкенштейн и Джекилл, изменив состав своей новой сыворотки, проводят ее тестирование. Итан и Геката подвергаются смертельной опасности. Кетенай рассказывает сэру Малкольму правду о своей связи с Итаном.