В 3 сезоне 5 серии сериала «Страшные сказки» Франкенштейн и Джекилл, изменив состав своей новой сыворотки, проводят ее тестирование. Итан и Геката подвергаются смертельной опасности. Кетенай рассказывает сэру Малкольму правду о своей связи с Итаном.
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