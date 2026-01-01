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Киноафиша Сериалы Повелитель Сезоны Сезон 3 Актеры и роли

Актёры 3 сезона сериала «Повелитель» (2018)

Актеры сериала «Повелитель» Вся информация о сериале
Сатоси Хино
Сатоси Хино Satoshi Hino
Юми Хара Yumi Hara
Albedo
Хироси Сирокума Hiroshi Shirokuma
Масаюки Като
Масаюки Като Masayuki Katō
Demiurge
Юми Утияма Yumi Uchiyama
Кодзи Юса
Кодзи Юса Koji Yusa
Сумирэ Уэсака Sumire Uesaka
Emiri Katō
Микако Комацу Mikako Komatsu
Рёта Осака Ryota Osaka
Ryōta Ōsaka
Мао Итимити
Мао Итимити Mao Ichimichi
Манами Нумакура
Манами Нумакура Manami Numakura
Саори Оониси
Саори Оониси Saori Oonishi
Марика Коно
Марика Коно Marika Kôno
Саори Ониси Saori Ōnishi
Аюму Мурасэ Ayumu Murase
Кэи Синдо Kei Shindo
Таитэн Кусуноки Taiten Kusunoki
Kôji Fujiyoshi
Сацуки Юкино Satsuki Yukino
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ Kenta Miyake
Cocytus
Масаси Ногава Masashi Nogawa
Синъя Хамадзоэ Shin'ya Hamazoe
Асами Сэто
Асами Сэто Asami Seto
Масааки Ихара Masaaki Ihara
Каито Исикава
Каито Исикава Kaito Ishikawa
Сигэру Тиба Shigeru Chiba
Sebas Tian Аянэ Сакура
Аянэ Сакура Ayane Sakura
Харуки Исия
Харуки Исия Haruki Ishiya
Аяхи Такагаки Ayahi Takagaki
Ясухиро Кикути Yasuhiro Kikuchi
Масааки Яно Masaaki Yano
Даисукэ Хиракава Daisuke Hirakawa
Такаси Мацуяма Takashi Matsuyama
Киёно Ясуно
Киёно Ясуно Kiyono Yasuno
Такуя Киримото Takuya Kirimoto
Сюнъити Маки Shun'ichi Maki
Хироси Камия
Хироси Камия Hiroshi Kamiya
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