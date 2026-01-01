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Повелитель
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Актёры 3 сезона сериала «Повелитель» (2018)
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Актеры сериала «Повелитель»
Вся информация о сериале
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Юми Хара
Yumi Hara
Albedo
Хироси Сирокума
Hiroshi Shirokuma
Масаюки Като
Masayuki Katō
Demiurge
Юми Утияма
Yumi Uchiyama
Кодзи Юса
Koji Yusa
Сумирэ Уэсака
Sumire Uesaka
Emiri Katō
Микако Комацу
Mikako Komatsu
Рёта Осака
Ryota Osaka
Ryōta Ōsaka
Мао Итимити
Mao Ichimichi
Манами Нумакура
Manami Numakura
Саори Оониси
Saori Oonishi
Марика Коно
Marika Kôno
Саори Ониси
Saori Ōnishi
Аюму Мурасэ
Ayumu Murase
Кэи Синдо
Kei Shindo
Таитэн Кусуноки
Taiten Kusunoki
Kôji Fujiyoshi
Сацуки Юкино
Satsuki Yukino
Кэнта Миякэ
Kenta Miyake
Cocytus
Масаси Ногава
Masashi Nogawa
Синъя Хамадзоэ
Shin'ya Hamazoe
Асами Сэто
Asami Seto
Масааки Ихара
Masaaki Ihara
Каито Исикава
Kaito Ishikawa
Сигэру Тиба
Shigeru Chiba
Sebas Tian
Аянэ Сакура
Ayane Sakura
Харуки Исия
Haruki Ishiya
Аяхи Такагаки
Ayahi Takagaki
Ясухиро Кикути
Yasuhiro Kikuchi
Масааки Яно
Masaaki Yano
Даисукэ Хиракава
Daisuke Hirakawa
Такаси Мацуяма
Takashi Matsuyama
Киёно Ясуно
Kiyono Yasuno
Такуя Киримото
Takuya Kirimoto
Сюнъити Маки
Shun'ichi Maki
Хироси Камия
Hiroshi Kamiya
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