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Фильмография
Юми Утияма
Yumi Uchiyama
Киноафиша
Персоны
Юми Утияма
Юми Утияма
Yumi Uchiyama
Дата рождения
30 октября 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.6
Первородный грех Такопи
(2025)
8.4
Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире
(2021)
8.1
Брошенный кролик
(2011)
Фильмография Юми Утияма
7.9
Веселая защита владений беспечного лорда
аниме , фэнтези, приключения, комедия
2026, Япония
Убивая юность
комедия, боевик, аниме
2026, Япония
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6.9
Жизнь ниндзя и убийцы
комедия, дорама
2025, Япония
8.6
Первородный грех Такопи
драма, аниме , ужасы, мини-сериал
2025, Япония
5.8
Закусочная
комедия, аниме
2024, Япония
7.4
Восходящий удар
аниме , спорт
2024, Япония
6.3
Атри: Мои дорогие моменты
аниме , драма
2024, Япония
6.6
Маленькая сэмпай с моей работы
комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
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