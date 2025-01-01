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Фильмография
Даисукэ Хиракава
Daisuke Hirakawa
Киноафиша
Персоны
Даисукэ Хиракава
Даисукэ Хиракава
Daisuke Hirakawa
Дата рождения
4 июня 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Ниигата, Япония
Популярные фильмы
9.8
Поднятие уровня в одиночку
(2024)
5.8
Берсерк
(2016)
0.0
Дьявольские возлюбленные
(2013)
Фильмография Даисукэ Хиракава
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Спорт
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2016
2014
2013
2012
2010
2008
2007
Все
9
Сериалы
9
Актер
9
9.8
Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
5.8
Берсерк
драма, боевик, аниме , фэнтези
2016, Япония
Хладнокровный Ходзуки
комедия, аниме , фэнтези
2014, Япония
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Дьявольские возлюбленные
драма, аниме , фэнтези, ужасы
2013, Япония
Вольный!
драма, аниме , спорт
2013, Япония
Невероятные приключения Джоджо
боевик, приключения, аниме
2012, Япония
Тиран, который влюбился
аниме , мелодрама
2010, Япония
Озорной поцелуй
комедия, аниме , мелодрама
2008, Япония
Школьные дни
драма, аниме , мелодрама
2007, Япония
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