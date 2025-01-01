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Даисукэ Хиракава Daisuke Hirakawa
Киноафиша Персоны Даисукэ Хиракава

Даисукэ Хиракава

Daisuke Hirakawa

Дата рождения
4 июня 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Ниигата, Япония

Популярные фильмы

Поднятие уровня в одиночку 9.8
Поднятие уровня в одиночку (2024)
Берсерк 5.8
Берсерк (2016)
Дьявольские возлюбленные 0.0
Дьявольские возлюбленные (2013)

Фильмография Даисукэ Хиракава

Жанр
Год
Все 9 Сериалы 9 Актер 9
Поднятие уровня в одиночку 9.8
Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези 2024, Япония/Южная Корея
Берсерк 5.8
Берсерк
драма, боевик, аниме , фэнтези 2016, Япония
Хладнокровный Ходзуки
Хладнокровный Ходзуки
комедия, аниме , фэнтези 2014, Япония
Дьявольские возлюбленные
Дьявольские возлюбленные
драма, аниме , фэнтези, ужасы 2013, Япония
Вольный!
Вольный!
драма, аниме , спорт 2013, Япония
Невероятные приключения Джоджо
Невероятные приключения Джоджо
боевик, приключения, аниме 2012, Япония
Тиран, который влюбился
Тиран, который влюбился
аниме , мелодрама 2010, Япония
Озорной поцелуй
Озорной поцелуй
комедия, аниме , мелодрама 2008, Япония
Школьные дни
Школьные дни
драма, аниме , мелодрама 2007, Япония
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