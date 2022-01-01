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Постер к сериалу Повелитель
Киноафиша Сериалы Повелитель Сезоны
Повелитель (2015 - …), список сезонов Overlord
Год выпуска 2015
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал AT-X
Список сезонов сериала «Повелитель»
Повелитель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Повелитель - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 13 эпизодов
 
Повелитель - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 13 эпизодов
 
Повелитель - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2022, 13 эпизодов
 
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