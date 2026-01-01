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Актёры 2 сезона сериала «Повелитель» (2018)
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Актеры сериала «Повелитель»
Вся информация о сериале
Сигэру Тиба
Shigeru Chiba
Sebas Tian
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Хироки Тоти
Hiroki Tochi
Naomi Kusumi
Юми Хара
Yumi Hara
Albedo
Хироси Сирокума
Hiroshi Shirokuma
Сумирэ Уэсака
Sumire Uesaka
Масаюки Като
Masayuki Katō
Demiurge
Аянэ Сакура
Ayane Sakura
Кодзи Юса
Koji Yusa
Сора Амамия
Sora Amamiya
Юми Утияма
Yumi Uchiyama
Манами Нумакура
Manami Numakura
Кэнта Миякэ
Kenta Miyake
Cocytus
Рёта Осака
Ryota Osaka
Ryōta Ōsaka
Emiri Katō
Кодзи Исии
Kôji Ishii
Ами Косимидзу
Ami Koshimizu
Рётаро Окиаю
Ryotaro Okiayu
Кэи Синдо
Kei Shindo
Киёно Ясуно
Kiyono Yasuno
Kimiko Saito
Юмири Ханамори
Yumiri Hanamori
Ёсимицу Симояма
Yoshimitsu Shimoyama
Нао Тояма
Nao Tôyama
Нобуюки Хияма
Nobuyuki Hiyama
Юко Гото
Yuko Goto
Rintarou Nishi
Хироюки Ёсино
Hiroyuki Yoshino
Микако Комацу
Mikako Komatsu
Акэно Ватанабэ
Akeno Watanabe
Масааки Яно
Masaaki Yano
Eriko Matsui
Satomi Arai
Мию Томита
Miyu Tomita
Хиромити Тэдзука
Hiromichi Tezuka
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