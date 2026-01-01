Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Повелитель Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Повелитель» (2018)

Актеры сериала «Повелитель» Вся информация о сериале
Сигэру Тиба Shigeru Chiba
Sebas Tian Сатоси Хино
Сатоси Хино Satoshi Hino
Хироки Тоти Hiroki Tochi
Naomi Kusumi
Юми Хара Yumi Hara
Albedo
Хироси Сирокума Hiroshi Shirokuma
Сумирэ Уэсака Sumire Uesaka
Масаюки Като
Масаюки Като Masayuki Katō
Demiurge Аянэ Сакура
Аянэ Сакура Ayane Sakura
Кодзи Юса
Кодзи Юса Koji Yusa
Сора Амамия Sora Amamiya
Юми Утияма Yumi Uchiyama
Манами Нумакура
Манами Нумакура Manami Numakura
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ Kenta Miyake
Cocytus
Рёта Осака Ryota Osaka
Ryōta Ōsaka
Emiri Katō
Кодзи Исии Kôji Ishii
Ами Косимидзу
Ами Косимидзу Ami Koshimizu
Рётаро Окиаю Ryotaro Okiayu
Кэи Синдо Kei Shindo
Киёно Ясуно
Киёно Ясуно Kiyono Yasuno
Kimiko Saito
Юмири Ханамори
Юмири Ханамори Yumiri Hanamori
Ёсимицу Симояма Yoshimitsu Shimoyama
Нао Тояма
Нао Тояма Nao Tôyama
Нобуюки Хияма
Нобуюки Хияма Nobuyuki Hiyama
Юко Гото
Юко Гото Yuko Goto
Rintarou Nishi
Хироюки Ёсино Hiroyuki Yoshino
Микако Комацу Mikako Komatsu
Акэно Ватанабэ Akeno Watanabe
Масааки Яно Masaaki Yano
Eriko Matsui
Satomi Arai
Мию Томита
Мию Томита Miyu Tomita
Хиромити Тэдзука Hiromichi Tezuka
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше