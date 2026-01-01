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Актёры 2 сезона сериала «Ванпанчмен» (2019)
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Актеры сериала «Ванпанчмен»
Вся информация о сериале
Макото Фурукава
Makoto Furukawa
Saitama
Каито Исикава
Kaito Ishikawa
Genos
Хироки Ясумото
Hiroki Yasumoto
King
Хикару Мидорикава
Hikaru Midorikawa
Masaya Matsukaze
Хатано Ватару
Hatano Wataru
Metal Bat
Саори Хаями
Saori Hayami
Юки Кадзи
Yûki Kaji
Sonic
Аои Юки
Aoi Yûki
Юити Накамура
Yuichi Nakamura
Тэссё Гэнда
Tesshô Genda
Кадзухиро Ямадзи
Kazuhiro Yamaji
Минами Такаяма
Minami Takayama
Child Emperor
Кацуюки Конъиси
Katsuyuki Konishi
Юдзи Уэда
Yûji Ueda
Синъя Фукумацу
Shin'ya Fukumatsu
Кэндзиро Цуда
Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai
Мамору Мияно
Mamoru Miyano
Sōichiro Hoshi
Синъя Хамадзоэ
Shin'ya Hamazoe
Сатоси Хино
Satoshi Hino
Тосики Масуда
Toshiki Masuda
Hiroki Maeda
Ёдзи Уэда
Yôji Ueda
Синъитиро Мики
Shin'ichirô Miki
Сакурай Такахиро
Takahiro Sakurai
Zombieman
Yoshiaki Hasegawa
Секи Томокадзу
Seki Tomokazu
Хиромити Тэдзука
Hiromichi Tezuka
Масая Оносака
Masaya Onosaka
Кэнъити Огата
Ken'ichi Ogata
Keisuke Hamaoka
Даисукэ Намикава
Daisuke Namikawa
Pig God
Юя Мураками
Yûya Murakami
Такэхито Коясу
Takehito Koyasu
Сота Араи
Sota Arai
Аюми Мано
Ayumi Mano
Косукэ Ториуми
Kosuke Toriumi
Коити Сома
Koichi Soma
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