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Киноафиша Сериалы Ванпанчмен Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Ванпанчмен» (2019)

Актеры сериала «Ванпанчмен» Вся информация о сериале
Макото Фурукава
Макото Фурукава Makoto Furukawa
Saitama Каито Исикава
Каито Исикава Kaito Ishikawa
Genos Хироки Ясумото
Хироки Ясумото Hiroki Yasumoto
King Хикару Мидорикава
Хикару Мидорикава Hikaru Midorikawa
Masaya Matsukaze
Хатано Ватару Hatano Wataru
Metal Bat Саори Хаями
Саори Хаями Saori Hayami
Юки Кадзи
Юки Кадзи Yûki Kaji
Sonic Аои Юки
Аои Юки Aoi Yûki
Юити Накамура
Юити Накамура Yuichi Nakamura
Тэссё Гэнда
Тэссё Гэнда Tesshô Genda
Кадзухиро Ямадзи
Кадзухиро Ямадзи Kazuhiro Yamaji
Минами Такаяма
Минами Такаяма Minami Takayama
Child Emperor Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси Katsuyuki Konishi
Юдзи Уэда Yûji Ueda
Синъя Фукумацу
Синъя Фукумацу Shin'ya Fukumatsu
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai Мамору Мияно
Мамору Мияно Mamoru Miyano
Sōichiro Hoshi
Синъя Хамадзоэ Shin'ya Hamazoe
Сатоси Хино
Сатоси Хино Satoshi Hino
Тосики Масуда Toshiki Masuda
Hiroki Maeda
Ёдзи Уэда Yôji Ueda
Синъитиро Мики Shin'ichirô Miki
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро Takahiro Sakurai
Zombieman
Yoshiaki Hasegawa
Секи Томокадзу
Секи Томокадзу Seki Tomokazu
Хиромити Тэдзука Hiromichi Tezuka
Масая Оносака Masaya Onosaka
Кэнъити Огата Ken'ichi Ogata
Keisuke Hamaoka
Даисукэ Намикава
Даисукэ Намикава Daisuke Namikawa
Pig God
Юя Мураками Yûya Murakami
Такэхито Коясу
Такэхито Коясу Takehito Koyasu
Сота Араи Sota Arai
Аюми Мано Ayumi Mano
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми Kosuke Toriumi
Коити Сома Koichi Soma
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