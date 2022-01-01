Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми
Kosuke Toriumi
О персоне
Фильмография
Косукэ Ториуми
Kosuke Toriumi
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
16 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Тигасаки, Канагава, Япония
Биография Косукэ Ториуми
Родился 16 мая 1973 года. Тигасаки, Канагава, Япония.
Развернуть
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас