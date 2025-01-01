Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ёдзи Уэда
Yôji Ueda
Киноафиша
Персоны
Ёдзи Уэда
Ёдзи Уэда
Yôji Ueda
Дата рождения
7 августа 1971
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Кобе, Япония
Популярные фильмы
5.8
Создай девушку
(2025)
0.0
Рейтинг короля
(2021)
0.0
Провожающая в последний путь Фрирен
(2023)
Фильмография Ёдзи Уэда
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2022
2021
2007
2006
Все
7
Фильмы
1
Сериалы
6
Актер
7
5.8
Создай девушку
Meiku a garu
анимация, мелодрама, фантастика
2025, Япония
Смотреть трейлер
Провожающая в последний путь Фрирен
аниме , фэнтези
2023, Япония
Ликорис Рикоил
комедия, боевик, аниме
2022, Япония
Рейтинг короля
комедия, приключения, аниме , фэнтези
2021, Япония
Сонни Бой
аниме , драма, фантастика
2021, Япония
Прощай, унылый учитель
драма, комедия, аниме
2007, Япония
Василиск
драма, боевик, аниме
2006, Япония
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667