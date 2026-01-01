Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Прорыв года
Номинант
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