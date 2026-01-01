Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Нормальные люди Награды

Награды и номинации «Нормальные люди»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший мини-сериал
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Прорыв года
Номинант
Варенье в кастрюле пригорело намертво? Не беритесь за нож — этот способ размягчит чёрный нагар без царапин и часового оттирания
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Огурцы на зиму «Проще простого»: рецепт для ленивых хозяек — без стерилизации, кипятка и долгой возни у плиты
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч
«90 серий – с ума сойти»: российскую новинку в духе «Бриджертонов» оценили уже 35 000 зрителей (ставят ей 7.4)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше