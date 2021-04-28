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Немцы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Немцы
Киноафиша Сериалы Немцы Сезоны Сезон 1

Немцы 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Немцы»

В 1 сезоне сериала «Немцы» в центре сюжета оказывается оппозиционный журналист по имени Антон. В одночасье он теряет все самое важное в своей жизни — любимую работу, творческий запал и деньги. Оказавшись в долгах, главный герой решает устроиться на работу к мэру города. Теперь он — новый пресс-секретарь. Антон ужасно не хочет участвовать в грязных политических играх, но теперь это его основная деятельность. Со временем герой понимает, что не способен договориться с собственной совестью. Но как выйти из непростой ситуации?

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Немцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 апреля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 мая 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 мая 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 июня 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 июня 2021
График выхода всех сериалов
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