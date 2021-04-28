В 1 сезоне сериала «Немцы» в центре сюжета оказывается оппозиционный журналист по имени Антон. В одночасье он теряет все самое важное в своей жизни — любимую работу, творческий запал и деньги. Оказавшись в долгах, главный герой решает устроиться на работу к мэру города. Теперь он — новый пресс-секретарь. Антон ужасно не хочет участвовать в грязных политических играх, но теперь это его основная деятельность. Со временем герой понимает, что не способен договориться с собственной совестью. Но как выйти из непростой ситуации?