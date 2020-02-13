Во 2 сезоне 10 серии сериала «Нарко: Мексика» после встречи с Пачо Феликс Гальярдо презентует криминальным боссам свежую бизнес-схему. Для многих из них это означает совсем новую страницу. Кроме того, Уолт переживает запоминающуюся встречу.
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