Во 2 сезоне 5 серии сериала «Нарко: Мексика» агент Бреслин и его товарищи по оружию проясняют нечто важное о конфликте между группировкой из Синалоа и бандой из Тихуаны. Тем временем дела хваткого преступника Феликса принимают непредвиденный оборот.
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