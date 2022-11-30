Меню
Нарко: Мексика
Новости
Новости о сериале «Нарко: Мексика»
Звезда «Вавилона» Диего Калва раскритиковал сериал «Нарко: Мексика» за «обилие лжи»
Актеру не понравилось то, как создатели шоу показали на экране историю его родной страны.
30 ноября 2022 14:33
Безумие начинается: Netflix выпустил трейлер заключительного сезона «Нарко: Мексика»
Финальный бой между наркокартелями состоится 5 ноября.
12 октября 2021 11:10
Сериал «Нарко: Мексика» завершится третьим сезоном — доступен первый тизер
Криминальная драма о нарковойнах выйдет на сервисе Netflix 5 ноября.
14 сентября 2021 12:15
