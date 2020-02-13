Во 2 сезоне 6 серии сериала «Нарко: Мексика» Амадо требуется воздушный транспорт. Об этом узнают Бреслин и его люди, они принимают соответствующие меры. Гальярдо хочет увидеть детей. Бандиты из Синалоа и Тихуаны пробуют пойти на мировую.
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