Во 2 сезоне 7 серии сериала «Нарко: Мексика» Феликс начинает играть политическую роль, предлагая правящей в стране партии свою помощь на приближающихся выборах. Уолт Бреслин посещает встречу, которая может вывести его на след Гальярдо.
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