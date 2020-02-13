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Киноафиша Сериалы Нарко: Мексика Сезоны Сезон 2 Серия 4

Нарко: Мексика 2018 4 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Нарко: Мексика»
Salva El Tigre
Сезон 2 / Серия 1 13 февраля 2020
Alea lacta Est
Сезон 2 / Серия 2 13 февраля 2020
Ruben Zuno Arce
Сезон 2 / Серия 3 13 февраля 2020
The Big Dig
Сезон 2 / Серия 4 13 февраля 2020
AFO
Сезон 2 / Серия 5 13 февраля 2020
El Dedazo
Сезон 2 / Серия 6 13 февраля 2020
Truth and Reconciliation
Сезон 2 / Серия 7 13 февраля 2020
Se Cayó El Sistema
Сезон 2 / Серия 8 13 февраля 2020
Рост, процветание и освобождение
Сезон 2 / Серия 9 13 февраля 2020
Free Trade
Сезон 2 / Серия 10 13 февраля 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Нарко: Мексика» Изабелла достигает важной договоренности, минуя Феликса. Янки получают в свое распоряжение интересную информацию, но у них возникает проблема на стадии суда. Гальярдо устанавливает контакт с ЦРУ.

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