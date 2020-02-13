Во 2 сезоне 8 серии сериала «Нарко: Мексика» пресса публикует любопытную информацию после беседы с Акоста. Теперь его хочет достать и Гальярдо, и ФБР, и мексиканские власти. Кроме того, в стране начинаются выборы высшего лица в государстве.
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