В 1 сезоне 9 серии сериала «Надежда» Лев узнает, что Надя собирается сбежать со своей семьей за границу, и рассказывает Оле об их якобы романе с ее матерью. Новой целью наемной убийцы становится ее собственный муж. Как поступит Надежда?
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