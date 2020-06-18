В 1 сезоне 9 серии сериала «Надежда» Лев узнает, что Надя собирается сбежать со своей семьей за границу, и рассказывает Оле об их якобы романе с ее матерью. Новой целью наемной убийцы становится ее собственный муж. Как поступит Надежда?