В 1 сезоне 10 серии сериала «Надежда» после инцидента Миша впадает в депрессию и не хочет больше играть в группе. Оля решает проследить за мамой, а Надежда допускает серьезную ошибку, врезавшись в автомобиль бойфренда дочери.
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