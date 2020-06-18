В 1 сезоне 10 серии сериала «Надежда» после инцидента Миша впадает в депрессию и не хочет больше играть в группе. Оля решает проследить за мамой, а Надежда допускает серьезную ошибку, врезавшись в автомобиль бойфренда дочери.