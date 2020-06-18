В 1 сезоне 11 серии сериала «Надежда» Леша отказывается общаться с Олей и ее семьей. Девушка предлагает маме сбить ее «любовника», так как думает, что это он избил папу. Надя пытается помочь Мише вернуться в группу и привести его в чувства.
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Авторизация по e-mail