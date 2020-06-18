В 1 сезоне 11 серии сериала «Надежда» Леша отказывается общаться с Олей и ее семьей. Девушка предлагает маме сбить ее «любовника», так как думает, что это он избил папу. Надя пытается помочь Мише вернуться в группу и привести его в чувства.