В 1 сезоне 14 серии сериала «Надежда» Лев начал сомневаться в действиях профессора. Реализация новой кампании приведет к гибели сотни невинных людей. Наемник решает предотвратить бойню одним выстрелом. Оля ушла из дома, никто не знает, где она.