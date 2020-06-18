В 1 сезоне 16 серии сериала «Надежда» Наде предстоит закончить начатое — убить Льва и освободить семью. Пока он на свободе, Оле и Мише всегда будет грозить опасность. Сможет ли первоклассная убийца пойти против своего учителя и наставника?