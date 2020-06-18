В 1 сезоне 7 серии сериала «Надежда» глава синдиката пытается наладить бизнес с китайцами, Наде отведена роль сексуальной докторши, которая должна убедить большую шишку подписать контракты на выгодных для них условиях.
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