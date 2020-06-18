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Киноафиша Сериалы Надежда Сезоны Сезон 1 Серия 15

Надежда 2020 15 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 18 июня 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 18 июня 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 25 июня 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 25 июня 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 2 июля 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 2 июля 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 9 июля 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 9 июля 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 16 июля 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 16 июля 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 23 июля 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 23 июля 2020
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 30 июля 2020
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 30 июля 2020
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 6 августа 2020
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 6 августа 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 15 серии сериала «Надежда» Надя рассказывает профессору, что Лев готовит ему западню на предстоящей встрече. Она хочет заключить сделку: свобода ей и семье взамен на его жизнь. Миша планирует нанести визит любовнику жены. 

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