В 1 сезоне 15 серии сериала «Надежда» Надя рассказывает профессору, что Лев готовит ему западню на предстоящей встрече. Она хочет заключить сделку: свобода ей и семье взамен на его жизнь. Миша планирует нанести визит любовнику жены.