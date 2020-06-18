В 1 сезоне 15 серии сериала «Надежда» Надя рассказывает профессору, что Лев готовит ему западню на предстоящей встрече. Она хочет заключить сделку: свобода ей и семье взамен на его жизнь. Миша планирует нанести визит любовнику жены.
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