В 1 сезоне 7 серии сериала «Великолепный век» после неудачного отравления Хюррем получает отдельные покои и стражу, которая будет ее защищать. Сулейман снова готовится к битве. На этот раз он намерен захватить контроль над Средиземьем.
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