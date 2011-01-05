В 1 сезоне 8 серии сериала «Великолепный век» Султану удается наладить связь с Ватиканом, а у Хатидже повышается температура. Валиде меняет отношение к славянской наложнице после рождения ребенка. Хюррем хочет узнать, с кем проводит ночи Сулейман.
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