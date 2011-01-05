В 1 сезоне 1 серии сериала «Великолепный век» перед зрителем — великая Османская империя 1520 года. На трон восходит молодой и амбициозный правитель Султан Сулейман. За несколько месяцев до этого татары устраивают разбой в деревне во Львове.
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