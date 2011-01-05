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Киноафиша Сериалы Великолепный век Сезоны Сезон 1 Серия 1

Великолепный век 2011 - 2014 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Великолепный век»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 5 января 2011
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 12 января 2011
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 19 января 2011
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 26 января 2011
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 2 февраля 2011
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 6 февраля 2011
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 16 февраля 2011
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 23 февраля 2011
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 2 марта 2011
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 16 марта 2011
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 23 марта 2011
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 30 марта 2011
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 6 апреля 2011
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 13 апреля 2011
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 20 апреля 2011
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 27 апреля 2011
Серия 17
Сезон 1 / Серия 17 4 мая 2011
Серия 18
Сезон 1 / Серия 18 11 мая 2011
Серия 19
Сезон 1 / Серия 19 18 мая 2011
Серия 20
Сезон 1 / Серия 20 25 мая 2011
Серия 21
Сезон 1 / Серия 21 1 июня 2011
Серия 22
Сезон 1 / Серия 22 8 июня 2011
Серия 23
Сезон 1 / Серия 23 15 июня 2011
Серия 24
Сезон 1 / Серия 24 22 июня 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Великолепный век» перед зрителем — великая Османская империя 1520 года. На трон восходит молодой и амбициозный правитель Султан Сулейман. За несколько месяцев до этого татары устраивают разбой в деревне во Львове.

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