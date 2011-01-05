В 1 сезоне 5 серии сериала «Великолепный век», пока правителя нет, Валиде уже все решила насчет пребывания Хюррем в Стамбуле. К счастью, Хюррем понимает, что она задумала, почти сразу. Султан виртуозно захватывает первую цель.
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