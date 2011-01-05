В 1 сезоне 20 серии сериала «Великолепный век» вся дворцовая рать скрывается от захватчиков, которые громят округу. Герой собственноручно заканчивает этот бунт. Хюррем сделала маленький презент для Луки. Герои постепенно отходят от пережитого.
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