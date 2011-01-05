В 1 сезоне 12 серии сериала «Великолепный век» Махидреван и Хюррем снова ругаются, но Хатидже указывает им на место. Весь дворец узнает о болезни Ибрагима, тот намерен покинуть Топкан. Валиде пытается повлиять на сына, который совсем забыл о жене.
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