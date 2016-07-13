Во 2 сезоне 7 серии сериала «Мистер Робот» мысли Эллиота начинают проясняться. Он заключает с лидером хакеров перемирие. Анджела находит способ отвести от себя подозрения ФБР, а Джоанна пытается доказать искренность своих намерений.
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