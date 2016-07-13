Во 2 сезоне 2 серии сериала «Мистер Робот» должность в Корпорации Зла Анджелу вполне устраивает. Тайрелл продолжает числиться без вести пропавшим, а Джоанна заводит новые романтические отношения. Гидеон сталкивается с неприятностями.
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