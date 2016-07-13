Во 2 сезоне 3 серии сериала «Мистер Робот» между Эллиотом и его загадочным врагом начинается противостояние. Он также узнает о смерти Гидеона, после чего вновь злоупотребляет наркотиками. Анджелу вводят в курс деятельности Корпорации Зла.
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