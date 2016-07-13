Во 2 сезоне 12 серии сериала «Мистер Робот» события прошлого складываются в общую картину. Объединившись с союзником, Эллиот доводит начатое до конца. Дарлин тем временем оказывается в шаге от разоблачения агентом ФБР Доминикой.
Related video
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Авторизация по e-mail