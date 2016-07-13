Во 2 сезоне 5 серии сериала «Мистер Робот» обстоятельства вынуждают Эллиота вернуться к хакерской деятельности. Доминика и ее коллеги отправляются в Китай, рассчитывая отыскать новые улики по делу 5/9. Дарлин обращается за помощью к Анджеле.
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