Во 2 сезоне 4 серии сериала «Мистер Робот» новый союзник Рэй подает Эллиоту идею, способную избавить его от заклятого врага. Есть ли у компьютерщика шанс в битве с Мистером Роботом? Доминика тем временем совершает неожиданное открытие.
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