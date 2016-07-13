Во 2 сезоне 6 серии сериала «Мистер Робот» лидер хакеров доказывает Эллиоту его значимость. Дарлин и Анджела объединяются для взлома ФБР, но их план проваливается. В Пекине происходит теракт, который пагубно отражается на репутации Корпорации Зла.