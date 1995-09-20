В 1 сезоне 3 серии сериала «Мистер Бин» житель северного Лондона направляется в общественный бассейн, мечтая прыгнуть в воду с вышки. Во второй новелле Бин безуспешно пытается выехать с парковки, а затем устраивает ланч, нарезая батон ножницами.
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