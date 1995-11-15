В 1 сезоне 14 серии сериала «Мистер Бин» герой в исполнении Роуэна Аткинсона приходит в парикмахерскую. Вооружившись ножницами, он принимается стричь случайных клиентов. Затем Бин отправляется на выставку, попадая в новые неприятности.
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