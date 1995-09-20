В 1 сезоне 7 серии сериала «Мистер Бин» наступает Рождество. Заурядный поход в универмаг за праздничными украшениями превращается в цирк. Затем на местной ярмарке Бин встречает подругу Ирму Гобб и приглашает к себе домой на ужин.
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