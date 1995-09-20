В 1 сезоне 11 серии сериала «Мистер Бин» немногословный герой отправляется в вечернюю школу, где издевается над другими учениками. Во второй части Бин оказывается в химической лаборатории. Смешав разные ингредиенты, он провоцирует взрыв.
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