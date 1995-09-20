В 1 сезоне 4 серии сериала «Мистер Бин» герой ситкома приобретает телевизор, который не ловит сигнал. Затем Бин сталкивается с мелким воришкой, который сбегает с его новеньким «Полароидом», а под конец дня теряет ботинок, забыв его на чужой «Мазде».
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